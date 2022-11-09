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9 ноября прошли первые всенародные выборы губернатора Калужской области

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 09.11.2022 07:50 0 328
9 ноября прошли первые всенародные выборы губернатора Калужской области

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 9 ноября.

1996 - первые всенародные выборы губернатора Калужской области. Им стал бывший председатель Заксобрания Валерий Васильевич Сударенков (на фото), выигравший во втором туре выборы у О.В.Савченко. Председателем областного Законодательного Собрания ранее избран В.М.Колесников. (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1856 – в Калуге родился Николай Владимирович Унковский (9.11(28.10).1856 – 1904), русский певец, режиссер и антрепренер. В 1876 году Н.В.Унковский окончил Морской кадетский корпус в Санкт-Петербурге с производством в мичманы (его однокурсником был мичман Николай Фигнер, также оставивший военную карьеру ради творчества).  В Калуге труппа Н. Унковского гастролировала в сезон 1893-1894 и в 1898 годах.

1904 г., 9-12 ноября - волнение воспитанников Калужской духовной семинарии, требовавших удаления инспектора. (ГАКО, ф.784, оп.1, д.242, л.28-34)

1918 – в этот день состоялась закладка памятника Ф. Энгельсу. В это же время улицу Каменномостскую переименовали в проспект Ф. Энгельса. Открытие монумента проходило 7 ноября 1931 г.

1921 – Малый Совнарком принял постановление о назначении К.Э.Циолковскому «пожизненной пенсии в размере 500 тыс. р. в мес.», ввиду особых заслуг ученого-изобретателя, специалиста по авиации.

2005 – во дворе учебного центра УВД открыт памятник сотрудникам Управления внутренних дел и Управления исполнения наказаний области, выполнившим свой служебный долг при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Разработали проект композиции мемориального комплекса – один из командиров подразделений УВД области В.Ю.Усов, калужский скульптор В.А.Чуприн, архитектор В.И. Нечаев.

2013 – новый дом на ул. Кирова 23 украсила «Муза архитектуры». Скульптуру установили на уровне второго этажа. «Муза» держит в руках миниатюрные копии достопримечательностей Калуги: Гостиных рядов, Музея истории космонавтики и Троицкого собора.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 09.11.2022 07:50 0 328
Тэги: история калуги
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