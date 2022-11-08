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В IT без технического образования - это реально!

Опубликовано: 08.11.2022 14:53 0 371
В IT без технического образования - это реально!

По информации сервиса по поиску работы HeadHunter, в нашей стране вакансии на специалиста по тестированию или QA-инженера постоянно растут. Кто же такие тестировщики, зачем они нужны и как им стать.

На тестировщика можно учиться без технического образования и уже через несколько месяцев обучения начинать искать работу. Это направление, с которого легче всего начинать путь в мир IT.

Действующий рынок труда предлагает самые заманчивые перспективы для специалистов этой области: работа в крупных компаниях или фриланс, высокая заработная плата, льготы и прочие поощрения.

Тестировщик проверяет качество создаваемого программного продукта, проводит контроль как программа выполняет заложенные в нее функции. Даже если программу создают лучшие разработчики, ошибки возникают всегда, поэтому специалисты по тестированию необходимы практически в каждом проекте.

До того как программа или мобильное приложение попадет к потребителю, продукт необходимо проверить QA-инженерам. Они разыскивают погрешности в коде, из-за которых продукт может функционировать некорректно. Для этого тестировщики разрабатывают разные ситуации для определения возникновения ошибок.

Если своевременно приступить к тестированию, то можно значительно сократить расходы и сроки, требуемые для исправления дефектов.

Существует два вида тестирования: ручное и автоматическое.

При ручном - специалист самостоятельно проверяет работу программы, используя набор инструментов. Ручной метод считается наиболее сложным и долгим, так как QA-специалист настраивает среду и проводит тесты. Также нужно учитывать, что тестировщик может допустить ошибку или пропустить какую-нибудь стадию теста.

При автоматическом тестировании все задачи исполняет машина, действующая по заданному скрипту. Тесты различаются по сложности. Данный способ считается надежнее и точнее, в отличие от ручного. Но необходимо учесть, что корректность автоматического тестирования напрямую зависит от правильности написанного теста.
Получается, что оба вида тестирования востребованы и имеют свои плюсы и минусы.

В Академии Тор программа обучения на тестировщика с нуля длится 1 год. Студенты получат мощную теоретическую базу и все необходимые практические навыки. И уже через 6 месяцев после начала обучения желающие могут трудоустроиться по профессии для начала на позицию джуниора.

Обучение не покажется легким, но однозначно будет интересным. Теории будет много, но практики ещё больше и методология — всё продумано так, чтобы вы качественно влились в профессию тестировщика ПО с нуля.

Задания разработаны на примерах из жизни. Процесс усложняется по мере освоения пройденного. Во время учёбы вы делаете проекты для отработки новой информации на практике. Любой проект равен реальной задаче, с которой сталкивается действующий тестировщик.

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Опубликовано: 08.11.2022 14:53 0 371
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