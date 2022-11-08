В IT без технического образования - это реально!

По информации сервиса по поиску работы HeadHunter, в нашей стране вакансии на специалиста по тестированию или QA-инженера постоянно растут. Кто же такие тестировщики, зачем они нужны и как им стать.

На тестировщика можно учиться без технического образования и уже через несколько месяцев обучения начинать искать работу. Это направление, с которого легче всего начинать путь в мир IT.

Действующий рынок труда предлагает самые заманчивые перспективы для специалистов этой области: работа в крупных компаниях или фриланс, высокая заработная плата, льготы и прочие поощрения.

Тестировщик проверяет качество создаваемого программного продукта, проводит контроль как программа выполняет заложенные в нее функции. Даже если программу создают лучшие разработчики, ошибки возникают всегда, поэтому специалисты по тестированию необходимы практически в каждом проекте.

До того как программа или мобильное приложение попадет к потребителю, продукт необходимо проверить QA-инженерам. Они разыскивают погрешности в коде, из-за которых продукт может функционировать некорректно. Для этого тестировщики разрабатывают разные ситуации для определения возникновения ошибок.

Если своевременно приступить к тестированию, то можно значительно сократить расходы и сроки, требуемые для исправления дефектов.

Существует два вида тестирования: ручное и автоматическое.

При ручном - специалист самостоятельно проверяет работу программы, используя набор инструментов. Ручной метод считается наиболее сложным и долгим, так как QA-специалист настраивает среду и проводит тесты. Также нужно учитывать, что тестировщик может допустить ошибку или пропустить какую-нибудь стадию теста.

При автоматическом тестировании все задачи исполняет машина, действующая по заданному скрипту. Тесты различаются по сложности. Данный способ считается надежнее и точнее, в отличие от ручного. Но необходимо учесть, что корректность автоматического тестирования напрямую зависит от правильности написанного теста.

Получается, что оба вида тестирования востребованы и имеют свои плюсы и минусы.

В Академии Тор программа обучения на тестировщика с нуля длится 1 год. Студенты получат мощную теоретическую базу и все необходимые практические навыки. И уже через 6 месяцев после начала обучения желающие могут трудоустроиться по профессии для начала на позицию джуниора.

Обучение не покажется легким, но однозначно будет интересным. Теории будет много, но практики ещё больше и методология — всё продумано так, чтобы вы качественно влились в профессию тестировщика ПО с нуля.

Задания разработаны на примерах из жизни. Процесс усложняется по мере освоения пройденного. Во время учёбы вы делаете проекты для отработки новой информации на практике. Любой проект равен реальной задаче, с которой сталкивается действующий тестировщик.

Профессия мечты ближе, чем кажется.

Сделай первый шаг - записывайся на первый бесплатный урок в Академию Тор в Калуге!

«Компьютерная Академия TOP» — это профессиональное IT-образование для взрослых и детей.

У Академии 22 года опыта работы на рынке дополнительного образования. Выпускники работают в Cisco, Ebay, Amazon, IBM, Facebook, Dell, Oracle, HP, Wix и других ведущих мировых компаниях.

Для тех, кто хочет получить новую, востребованную IT-профессию — очные IT-курсы в Калуге или онлайн;

Для тех, кто хочет, чтобы ребенок получил IT-навыки для выбора будущей профессии — компьютерное образование для детей;

Курсы английского языка для начального, среднего и продвинутого уровней;

Для учащихся старших классов — получение профессии еще в школе и после — ИТ-Колледж;

Каникулярные программы для детей в Калуге, Сочи, Подмосковье



Компьютерная Академия ТОП

Калуга, ул. Циолковского, 8, БЦ «Аврора», 3-й этаж, 303.

тел.: +7(4842)21-80-08

kaluga.top-academy.ru



Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.