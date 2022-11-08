В Калужской области состоится межрегиональный турнир по дзюдо на призы «Кроношпан»

12 ноября 2022 года в Людиново Калужской области на территории МКУ «СШ «Спорт» (г. Людиново, площадь Победы, 2) стартует межрегиональный турнир по борьбе дзюдо среди юношей 2008-2010 и 2012-2013 годов рождения.

К участию в соревнованиях допускаются юноши в весовых категориях: 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60 кг (2008-2010 гг.) и 25,28,31,34, 38, 42, 46 кг (2012-2013 гг.). В день заезда, 11 ноября, запланировано контрольное взвешивание участников, 12 ноября состоится дополнительное взвешивание, допускается провес 200 г.

Торжественное открытие соревнований запланировано на 11.00. Турнир пройдет на трех татами без стартового взноса. Спортсмены-победители в каждой весовой категории будут награждены грамотами, кубками и медалями, а также получат призы за лучшую технику, волю к победе и самую короткую схватку. Награды и подарки для спортсменов предоставит ООО «Кроношпан».

Предварительные заявки на участиях в соревновании принимаются до 15:00 10 ноября по электронной почте: [email protected] Справки по телефону: 8-961-100-90-60 (Беляев Артем Сергеевич).

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