В Калужскую область поступила назальная вакцина от коронавируса

В Калужскую область поступило 14 тысяч специальных насадок для назальной вакцинации «Спутником V» от коронавируса. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- Вакцина впрыскивается в нос с помощью специальной насадки-распылителя на шприце, - пояснили в Минздраве.

Как и с уколами, прививка делается в два этапа с промежутком в 21 день.

В министерстве пояснили, что такой способ вакцинации доступен во всех прививочных пунктах.

Ранее, напомним, появились данные о самом маленьком количестве новых случаев ковида в Калужской области за сутки.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.