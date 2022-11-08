В Калужской области зафиксирована минимальная заболеваемость коронавирусом

За последние сутки в Калужской области зафиксированы пять новых случаев коронавируса, сообщили во вторник, 8 ноября, в федеральном оперативном штабе. Это минимальный показатель за последний год.

Также пять человек с ковидом попали в больницу. Выздоровели 28 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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