В Калужской области зафиксирована минимальная заболеваемость коронавирусом
За последние сутки в Калужской области зафиксированы пять новых случаев коронавируса, сообщили во вторник, 8 ноября, в федеральном оперативном штабе. Это минимальный показатель за последний год.
Также пять человек с ковидом попали в больницу. Выздоровели 28 пациентов.
Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.
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