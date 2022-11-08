Губернатор Калужской области опубликовал разъяснения по выплатам мобилизованным

Во вторник, 8 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша опубликовал разъяснение министерства обороны по выплатам мобилизованным.

По данным Минобороны, минимальная сумма в 195 тысяч рублей в месяц состоит из социальной выплаты в 158 тысяч рублей и денежного довольствия с минимум в 37 тысяч рублей.

Рядовой на должности мотострелка получит за месяц 195 тысяч, командир взвода - 225 тысяч, командир батальона - 243 тысячи.

Деньги за предыдущий месяц службы будут начислять с 10 по 20 число нового месяца.

Чтобы деньги получала семья, нужно оформить доверенность. Также можно заказать дополнительную банковскую карту.

158 тысяч рублей не будут облагаться подоходным налогом. С остальной части нужно будет отдать 13%.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.