Калужанин выплатил долг ребенку в 158 тысяч рублей

Житель Калуги накопил долг по алиментам в 158 тысяч рублей. Во вторник, 8 ноября, об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Четверть своих доходов он должен был отдавать своей 15-летней дочери.

Мужчина погасил задолженность только после того, как устроился работать логистом.

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