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Конкурс «Моя мечта» - объявляем финальное голосование!

Редакция
Опубликовано: 08.11.2022 09:58 0 221
Конкурс «Моя мечта» - объявляем финальное голосование!

В начале октября мы объявили старт конкурса для детей «Моя мечта».

Его цель - поддержка детей, которые достигли успехов в различных сферах деятельности - в учёбе, в рисовании, в музыке, в спорте - да в чём угодно, - но имеют ограниченные финансовые возможности для реализации своей мечты.

Мы предложили прислать свои истории, с рассказом о том, кем вы мечтаете стать, когда подрастете - космонавтами, строителями, спортсменами, таксистами или программистами.

И первый этап – работа жюри по отбору заявок для финального голосования - был завершен вчера, 7 ноября. Из всех присланных заявок мы отобрали три. И сейчас наступает время для финального голосования. Победителя, который получит ноутбук Acer A317-53-58UL предстоит определить вам, дорогие читатели!

Но и для остальных участников финала у нас приготовлены подарки. Те два конкурсанта, которые уступят победителю, получат по планшету Lenovo P12 TB-128FU

Итак, представляем работы конкурсантов. Итоги голосования мы подведем 15 ноября.

Милана Курило

Милана занимается танцами и мечтает, что когда-нибудь добьется успеха и ее семья будет ею гордиться.

На конкурс она прислала презентацию. Ознакомиться с ней можно здесь: «Моя мечта». Милана Курило

Второй участник – Анна Евенок

Девушка занимается массой интересных дел, является волонтером Победы, но главная ее любовь – фотография. Она мечтает стать профессиональным фотографом.

Видео Анны смотрим ниже

И последний участник - София Петрухина.

София – настоящий герой. Несмотря на те тяготы, которые подбросила ей жизнь, она не унывает, занимается танцами, завоевала множество наград на спортивных мероприятиях и мечтает стать следователем.

Видео Софии смотрите ниже

Кого вы считаете победителем конкурса «Моя мечта»?

 Голосование заканчивается 15/11/2022

 

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Редакция
Опубликовано: 08.11.2022 09:58 0 221
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