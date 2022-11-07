В Калуге суд обязал Минздрав закупить лекарство для ребенка-инвалида

В Калуге вступило в силу решение суда об обеспечении девочки-инвалида необходимым лекарством. Об этом в понедельник, 7 ноября, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Ранее министерство здравоохранения отказывалось закупить препарат, объясняя это тем, что он не зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств на территории РФ и не включен в перечень для льготного отпуска.

- Суд установил, что заболевание девочки входит в перечень редких заболеваний, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 года № 403, в связи с наличием данного заболевания ей установлена инвалидность, - заявили в суде. - В медицинском документе, выданном консилиумом врачей федеральной специализированной медицинской организации, указано на необходимость назначения именно этого препарата, не зарегистрированного на территории Российской Федерации, как единственно возможного варианта пожизненной продолжительности лечения.

Там подчеркнули, что отказ областного министерства здравоохранения в обеспечении препаратом нарушает фундаментальное право ребенка на жизнь и здоровье.

Исполнить решение суда чиновники должны немедленно.

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