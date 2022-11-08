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8 ноября в Калуге открылся Дом учителя

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 08.11.2022 07:50 1 320
8 ноября в Калуге открылся Дом учителя

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 8 ноября.

1868 - калужским гражданским губернатором был назначен Алексей Гаврилович Казначеев (1.01.1823 – 22.06.1888), тайный советник, сенатор, литератор. Он занимал эту должность до 24.11.1871. Все эти годы А.Г.Казначеев был верен себе – открыто выступал против злоупотреблений, взяточничества, пытался (часто безуспешно) реорганизовать местную бюрократическую систему. Он верой и правдой служил своему Отечеству.

1907 - Калужским Губернским по делам обществ Присутствием была открыта Медынская городская общественная библиотека.

1911 - в деревне Толкачево Дзержинского района родился Дмитрий Никитович Стефанов (8.11.1911-14.10.1943), Герой Советского Союза (22.02.1944). Младший лейтенант Стефанов погиб на подступах к городу Запорожье у деревни Зеленый Яр, закрыв своим телом амбразуру врага. Имя Героя носят одна из улиц Запорожья и родная деревня Стефаново.

1917 – постановление Мосальского уездного съезда крестьянских депутатов с требованием передачи власти Совету крестьянских депутатов. – ГАКО, ф.1337, оп.1, д.17, л.308.

1917 - в деревне Парфеново Спас-Деменского района родилась Евдокия Андреевна Никулина (1917-1993). В годы Великой Отечественной войны эскадрилья бесстрашной женщины-летчицы, командира эскадрильи ночных бомбардировщиков авиационного Краснознаменного Таманского полка, Героя Советского Союза (26.10.1944) совершила более 6 тысяч боевых ночных вылетов.

1921 – (8-10 ноября) в Калуге состоялась губернская беспартийная конференция крестьян, на которой выступил редактор газеты «Беднота» поэт Демьян Бедный.

1927 – в Калуге открылся Дом учителя (Дом работников просвещения). Он располагался в двухэтажном каменном здании на ул. Советской (Ленина) 103. Газета «Коммуна» писала: «8 ноября состоялось торжественное открытие Дома работников просвещения. Большая зала бывшего помещения госбанка залита светом. После приветственной речи председателя губпроса тов. Уткина заведующего губоно тов. Любимова состоялся большой концерт. Ныне Дом учителя или Дом работников просвещения как самостоятельная структура перестал существовать.

1927 - в деревне Голодское Перемышльского района родился Дмитрий Михайлович Гришин (1927-1998). Доктор педагогических наук, профессор Калужского Государственного педагогического университета имени К.Э. Циолковского Д.М.Гришин был, кроме того, действительным членом Международной академии информатизации образования.

1941 – возле Казанского монастыря на улице Монастырской оккупантами организовано еврейское гетто. На тот момент в Калуге оказалось 155 евреев. По приказу городской управы из своего жилья их выселили в гетто. Каждый день они под конвоем полицейских убирали трупы, чистили общественные туалеты и мусорные ямы, занимались расчисткой улиц и завалов. На работы водили и стариков, и детей. Им было запрещено выходить в город. 21 декабря 1941 года в Калуге начались ожесточенные бои за освобождение города. Тогда нацисты подожгли гетто. Погибло около 200 человек. В Калуге нет ни памятника погибшим, ни мемориальной доски с напоминанием об этих событиях.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 08.11.2022 07:50 1 320
Тэги: история калуги
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