В Калуге найден погибшим герой популярного youtube-канала

В Калуге найден погибшим 31-летний Дмитрий Сурков. В понедельник, 7 ноября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

- Найден, погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении волонтеров.

Этого человека искали с 13 октября. По предварительным данным, тело Дмитрия обнаружили в одном из оврагов. Причины смерти устанавливаются.

Дмитрий был героем популряного на Youtube канала «Вася на сене». Его авторы рассказывает о людях, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ролики набирают миллионы просмотров.

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