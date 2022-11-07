В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 7,6%

За неделю, с 31 октября по 6 ноября, в Калужской области 6765 человек обратились к врачам по поводу заболевания ОРВИ. Это на 7,6% меньше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Пороговые значения заболеваемости превышены на 15%. При этом во всех возрастных группах, кроме детей раннего возраста, снизилось количество пациентов.

В больницы с ОРВИ попали 18 калужан.

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