Аграрии говорят: «На технику Ростсельмаш всегда можно положиться»

Ростсельмаш — это известный крупный производитель востребованной сельхозтехники. Для аграриев нашей страны продукция этой компании стала синонимом надежности и работоспособности.

Комбайн, заслуживший признание

Уже более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, выпускаемых производителем, стали трудолюбивыми помощниками агропредприятий по всей стране.

Ростсельмаш учитывает потребности аграриев, поэтому непрерывно работает над усовершенствованием моделей, чтобы они проявляли себя наилучшим образом при работе в любых условиях.

Сельхозпроизводители особенно выделяют RSM 161 – современный комбайн, справедливо заслуживший признание тружеников земли. Эта модель вышла на рынок после продолжительных испытаний в различных условиях на бескрайних полях нашей страны.

Комбайн имеет ряд преимуществ перед своими конкурентами: при разработке этой модели использованы 22 запатентованные особенности конструкции.

Универсальный труженик

В чем причина востребованности RSM 161? Эта техника предназначена для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных.

Комбайн производительностью до 36 тонн в час за сезон качественно обработает до 2000 га.

Важной особенностью его конструкции стала двухбарабанная система обмола, это дает возможность на умеренной мощности эффективно проводить деликатную уборку урожая, обеспечивая исключительную чистоту зерна.

А особая разработка конструкции Tetra Processor позволяет вести работу даже в сложных условиях, например, при повышенной влажности или наличии значительного количества соломы.

Сразу четыре цепи транспортера наклонной камеры направляют зерновые культуры напрямую в молотильный аппарат шириной 1,65 метра. RSM 161 охватывает площадь более 7 квадратных метров.

Неоспоримым плюсом RSM 161 стала и система электрической очистки OptiFlow. Благодаря клавишным соломотрясам солома отправляется в измельчитель, оборудованный 76 ножами, либо в валок.

При умеренной мощности двигателя комбайн Ростсельмаш не уступает конкурентам в производительности.

Комфорт в работе

Здесь все создано для удобства. Ростсельмаш заботится о комфорте водителя, который, сидя в кресле, может изменять скорость вращения 6-секционного вентилятора от 550 до 1400 оборотов в минуту.

В отличие от других моделей, пространство кабины увеличено на 30%. Здесь имеется второе кресло и холодильный отсек. На джойстике управления, который расположен справа от водителя, выведены все необходимые кнопки.

Работнику не нужно тянуться к панели приборов, теперь все у него под рукой: регулировка высоты среза, управление жаткой, выгрузным шнеком и мотовилом.

А в жаркие дни комфортную температуру в кабине поддерживает кондиционер.

Основные характеристики комбайна RSM 161:

400 л.с.;

производительность 36 т/ч;

наработка в сезон 2 000 га;

объем бункера 10 500 л;

катализатор SCR соответствует стандарту Tier 4.

Аграрии рекомендуют

Опытные сельскохозяйственные производители уже оценили рабочие качества комбайна.

Главный агроном ООО «Заречье» Захаровского района Анатолий Александрович Корсаков:

– С техникой, произведенной компанией Ростсельмаш, мы знакомы давно. Еще в 1999 году, когда было создано наше предприятие, работали на комбайнах «Дон» и «Нива». Сегодня же имеем в своем арсенале шесть современных комбайнов производства Ростсельмаш, которые справляются с уборкой различных зерновых и технических культур. В прошлом году мы решили пополнить машинно-тракторный парк и приобрели комбайн RSM 161. В этом сезоне он прошел боевое крещение, и успешно. Одновременно с более мощными роторными комбайнами показывал одинаковую, а порой и большую производительность. Широкая молотилка, добротный двигатель, копирование жатки, где можно выставить высоту среза независимо от контура поля, комфортная кабина – все это радует и поражает!

Главный инженер ООО «Захаровское» Анатолий Алексеевич Агарков:

– Наше хозяйство достаточно большое, обрабатываем 12 000 га земли, поэтому с техникой Ростсельмаш знакомы давно. В работе использовали комбайны из серии ACROS, а два года назад приобрели два новых – на этот раз остановились на модели RSM 161. Так что на протяжении двух сезонов они – в поле. Это надежная, современная, усовершенствованная техника. Радует и удивляет и мощный двигатель, и 9-метровая жатка, и компьютер с увеличенным количеством информации, и, конечно, кабина. Нельзя также не высказать особых слов благодарности в адрес сотрудников сервисной службы, готовых по первому зову откликнуться и приступить к решению всех возникающих вопросов.

Руководитель компании «Румелко-Агро» Вадим ГАЛУЦКИЙ рассказал, почему на их полях работают сразу пять комбайнов RSM 161.

— У нас 9 тысяч гектаров земли, – рассказывает Вадим Владимирович. – Из них пшеница озимая и яровая занимает площадь 2,5 тысячи гектаров. Мы обеспечиваем собственное животноводство, выращиваем корма, ну а пшеница – наш основной продукт. Она нужна для соломы, а также идет на корм.

Поскольку к уборке у нас 2,5 тысячи гектаров, в этом году мы купили сразу пять комбайнов RSM 161.

Это наш первый опыт работы с Ростсельмаш. Впечатления, конечно, наилучшие. Комбайны по производительности на порядок выше. В эту уборочную RSM 161 шли вместе с другими комбайнами, но, по сути, вытянули всю уборку. Плюс у нас еще 1,5 тысячи гектаров рапса, его тоже убирала новая техника. Мы целенаправленно покупали к RSM 161 вместе с жатками еще и рапсовые столы. Убрали рапс – переоборудовались на пшеницу. Удобно.

Особенно радует то, что несмотря на высокую производительность, отмечаем низкие потери зерна. Проводили анализ, он подтвердил это. Потери гораздо ниже, чем были у нас ранее.

Свой первый сезон наши комбайны отработали без нареканий. Ну и спокойно, что сервис близко.То есть полчаса – и они у нас.

От наших механизаторов отзывы хорошие как по комфорту, так и по шумоизоляции в кабине. Причем RSM 161 мы отдали своим лучшим работникам в качестве бонусов, благодарности.

Летом к нам заглядывали коллеги-аграрии, тоже приметили новую технику, думаю, к следующей посевной и у соседей появятся RSM 161.

Почему именно Ростсельмаш? В прошлом году мы к работе привлекали фермера именно на таком комбайне. Он сезон отработал, мы увидели серьезный результат.

Скажу, что я доволен, на технику действительно можно положиться. Ростсельмаш в этом плане уже давно себя зарекомендовал.

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