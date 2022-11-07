В Калужской области 19 человек выздоровели от коронавируса за сутки
За последние сутки в Калужской области зафиксированы 15 новых случаев коронавируса, сообщили в понедельник, 7 ноября, в федеральном оперативном штабе.
В больницу с ковидом попали еще два человека. Выздоровели 19 пациентов.
Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.
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