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Губернатор Калужской области поручил создать новую модель работы с отраслью медиа

Николай Егоров
Опубликовано: 07.11.2022 11:15 1 1018
Губернатор Калужской области поручил создать новую модель работы с отраслью медиа

В понедельник, 7 ноября, Владислав Шапша в конце координационного совещания сделал ряд важных заявлений. Одно из них коснулась сферы медиа. 

- Мы видим, как нашу жизнь изменила пандемия. Текущая специальная военная операция показывает, как осуществляется влияние через IT-источники. Мы прекрасно видим, что идет информационно-психологическая война против России. Наши враги даже этого не скрывают, - отметил Владислав Шапша. – Мы должны продолжить самостоятельную уверенную информационную политику, предоставлять жителям региона объективную и достоверную информацию о существующей ситуации, о позитивных изменениях в жизни региона, страны в целом. Защищать от фейков, которые пытаются распространять. Делать это эффективно и быстро. Поэтому принял решение перевести блок медиа в ведение Администрации губернатора. 

Владислав Шапша поручил выстроить новую модель работы с отраслью медиа.

Ответственным за данное направление назначен Илья Зенов в должности начальника управления - заместителя руководителя Администрации губернатора Калужской области. Содействовать реализации государственной информационной политики назначен Андрей Ильницкий на позиции советника губернатора.

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Николай Егоров
Опубликовано: 07.11.2022 11:15 1 1018
Тэги: общество область
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