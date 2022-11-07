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В Калужской области управление молодежной политики станет самостоятельной структурой

Николай Егоров
Опубликовано: 07.11.2022 10:35 0 91
В Калужской области управление молодежной политики станет самостоятельной структурой

На координационном совещании руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области были озвучены несколько важных решений.

Так, губернатор Владислав Шапша сообщил о том, что молодежной политике в Калужской области будет уделено еще больше внимания.

- Молодежная политика была внесена в конституцию страны по итогам общероссийского голосования в 2020 году. Президент подписал закон о молодежной политике. И мы должны этот импульс поддерживать, - отметил Владислав Шапша. – Не так давно Калужская область подтвердила право на получение субсидии от Росмолодежи на развитие молодежной политики. В следующем году почти 72 миллиона рублей будет выделено региону. Это хороший результат. Его, конечно, нужно использовать. Поэтому принял решение выделить управление молодежной политики из ведения министерства науки и образования в самостоятельную структуру. 

Губернатор попросил начальника управления молодежной политики Михаила Артамонова в кратчайшие сроки организовать этот процесс.

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Николай Егоров
Опубликовано: 07.11.2022 10:35 0 91
Тэги: общество область
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