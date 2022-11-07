В Калужской области выдают в два раза меньше трудовых патентов иностранным гражданам

Основную часть координационного совещания руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных органов государственной власти по Калужской области в понедельник, 7 ноября, посвятили миграционному вопросу.

Губернатор Владислав Шапша отметил, что сейчас в регионе выдают в два раза меньше трудовых патентов для иностранцев.

- Работа, которая нами была сделана, приносит результаты. В два раза сейчас стали меньше выдавать патенты, - сказал Владислав Шапша. – Количество выделенных патентов должно соответствовать той потребности, которая есть сейчас в экономике региона. Не должны люди получать патенты и потом вдоль дорог стоять и искать работу в неформальном режиме. Специалисты должны приезжать на те места, которые мы не можем заполнить своими жителями региона. Чтобы конкуренция в этой части не возникала, а экономика не страдала. А мы имели наращивать наш экономический потенциал, используя квалифицированную силу.

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