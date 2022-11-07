В Калуге за неделю родились 64 ребенка

За неделю, с 31 октября по 5 ноября, в Калуге появились на свет 64 ребенка. Об этом сообщили в городском загсе.

Девочек было больше – 33 на 31.

В загсе назвали следующие редкие имена: Злата, Николай, Евгения, Мирон, Лидия, Елисей, Амалия и Милослава.

Также за прошедшую неделю в Калуге сыграли 16 свадеб.

С начала 2022 года зафиксировано рождение 3418 детей и 2474 свадьбы.

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