Юрий Моисеев навестил мобилизованных земляков

4 ноября Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, Городской Голова Дмитрий Денисов и депутат Городской Думы Константин Сотсков отправились в Ногинск, где мобилизованные калужане проходят боевую подготовку.

- Поздравили наших ребят с праздником, привезли 100 комплектов рюкзаков, спальников, термобелья, тёплой одежды, коптер, другое полезное снаряжение и оборудование. Многие из привезённых вещей собраны при непосредственном участии и поддержке Губернатора Владислава Шапши. Будем и дальше стараться обеспечивать ребят всем необходимым. Ждём всех домой с победой! – прокомментировал Юрий Моисеев.

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