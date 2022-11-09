Туристической индустрии пророчат новый шторм, так что калужанам советуют успеть отдохнуть до февраля

Туристическая отрасль попала в двойной шторм за последние несколько лет. Сначала был ковид, который буквально парализовал десятки стран. А вскоре на Россию были наложены санкции. Так что многие направления, особенно в Европе, стали практически недоступны для россиян.

Калужанка Юлия Заиц – директор одного из туристических агентств в областной столице. Она уже в течение двух лет живет в турецком городе Кемер и помогает своим клиентам справиться со всеми трудностями, которые могут случиться в отпуске, прямо на месте.

Юлия рассказала о том, в каком состоянии сейчас находятся туристические агентства, куда калужане отправились на отдых в период осенних школьных каникул, и перечислила наиболее интересные направления для путешествия на Новый год.

Туризм – это риски

- Юлия, после ковида и всевозможных санкций как себя чувствуют туристические агентства в Калуге?

- Туристическая отрасль всегда подвержена каким-то рискам. Так что ничего существенного за последние годы для нас не произошло. Всегда есть проблемы. Я думаю, на данный момент даже ситуация улучшилась. Настало время, когда большое количество людей устало, и они хотят новых эмоций и путешествий. Вариантов для отдыха достаточно.

- Но цены на туры увеличились. Это отпугивает твоих клиентов?

- Про стоимость туров – вопросов дискуссионный. Всегда можно позволить себе слетать в Сочи на три дня. А для заграничного отпуска, скажем, в Турцию или Египет нужен бюджет в 100 тысяч рублей на двоих.

Среди моих клиентов за последние годы ничего коренным образом не поменялось. Кто ездил и планировал свой отпуск, те и продолжают путешествовать и отдыхать. Никакие потрясения на это не влияют.

Турецкий берег

- На период осенних школьных каникул многие россияне всегда планируют своих отдых с детьми. Куда в этом году летали калужане?

- Осень – удачное время для путешествий. Есть возможность слетать в те места, где еще тепло. Очевидно, что одно из приоритетных направлений – это Турция. Тут есть в отелях бассейны с подогревом. А я лично купаюсь в море до середины ноября.

Сейчас нахожусь в Турции. Вижу своими глазами, что происходит. Очень много российских семей прилетело. В аэропорту большие очереди. Так что российских туристов очень много. Такое ощущение, что все замерзли.

- В этом году больше туристов в Турции, чем в прошлом?

- Ответ однозначный. Намного больше.

- Какие направления еще были интересны?

- Конечно, россияне, как это всегда и бывает, полетели в Египет. Но я отмечу Мальдивы. Сейчас приятная цена для этого райского уголка. Раньше такой стоимости туров не было. Чтобы провести на Мальдивах 7 дней, надо было заплатить за двоих около 400-500 тысяч рублей. На данный момент можно найти туры за 200-300 тысяч.

- А почему ты сама переехала в Турцию?

- Мне нравится теплая погода. Это сильно влияет на мое настроение. Жить, когда каждый день тебе светит солнце, - это круто.

Еще один важный момент, но не самый главный. Мне в Турции дешевле жить, чем в России и в Калуге. Стоимость продуктов тут ниже. Цены в сфере услуг и развлечений также меньше. Сейчас курс турецкой лиры падает. Так что становится еще более выгодно здесь жить.

Стоимость аренды жилья за последние месяцы выросла. Потому что очень много приехавших людей, в том числе и россиян. Но все равно аренда хорошей двухкомнатной квартиры в Кемере мне обходится меньше 30 тысяч рублей. Это приятная цена.

- Думаю, что хватает туристов из России, которые переживает за то, какое будет отношение к ним заграницей.

- Если брать Турцию, то наших соотечественников здесь очень много. Пока дошла до пляжа сегодня, видела две машины с российскими номерами. Одна, кстати, была из Калужской области.

А в Турции к россиянам всегда хорошее отношение. В других странах, куда мы направляем своих клиентов, конфликты также не встречаются. Здравомыслящие люди в отпуске отдыхают, а не выясняют отношения по каким-то непонятным политическим вопросам.

- Куда по России путешествовали калужане в период школьных каникул?

- Традиционно это Сочи, Абхазия. Также есть тенденция по увеличению интереса на направления, которые раньше были калужанами не очень востребованы. Многие едут в санатории. Большой интерес есть на горные районы нашей страны. Тот же Дагестан крайне популярен. Такое ощущение, что там уже побывало половина населения нашей страны.

Новогодний отпуск

- Новый год уже близок. С какими запросами к тебе обращаются клиенты?

- Как эксперт я призывала людей немного подождать. Только после ноябрьских праздников начала обрабатывать заявки. Потому что могут открыться новые направления.

Пока лидирует, опять же, Турция. Но это уже для многих другой отдых. Там же есть горнолыжные курорты. И россияне едут туда. Все-таки Новый год.

На Египет цены упали. Так что можно бронировать туры на середину декабря и до конца новогодних праздников.

По российскому направлению большое количество запросов на Шерегеш. В Кемеровской области располагается крутой горнолыжный курорт.

Конечно, хорошо, что из Калуги остались рейсы в Сочи. Можно бюджетно отдохнуть в течение трех дней. Сейчас на это направление хорошая цена.

- Большинство твоих калужских клиентов приходят в офис за бюджетными турами или все-таки есть деньги и на те же Мальдивы?

- Я работала некоторое время в туристической фирме в Москве. Так что могу сказать, что столичные тенденции до Калуги доходят с большим запозданием. Мы путешествуем по хорошо знакомым направлениям. Как летали калужане в большинстве своем в Турцию и Египет, так и летают.

- Какие ты можешь дать прогнозы на ближайшее время? Смогут россияне по-прежнему спокойно отдыхать?

- Если в ноябре-декабре политика России серьезно не изменится, то все желающие смогут хорошо отдохнуть в конце года. Я это всем советую сделать.

После Нового года, по моим прогнозам, в туристической отрасли может появиться большое количество проблем. И это я еще мягко выражаюсь. Думаю, что сложности начнутся в феврале. Но мы их, как и всегда, преодолеем.

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