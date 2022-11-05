В Калужской области 54 человека заболели коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 54 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в субботу, 5 ноября, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попал еще один человек.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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