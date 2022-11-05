Калужские производители рапса получат более 8 миллионов рублей

В России валовый сбор рапса достиг рекордных 4,6 миллионов тонн. Это на 55,5% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Посевные площади под культурой за десять лет выросли в 1,8 раза – с 1,3 миллионов га до 2,3 миллионов гектар. С начала года поставки рапса за рубеж увеличились на 80 процентов, до 383 тысяч тонн.

На стимулирование производства масличных культур Правительством РФ предусмотрено 4,8 миллиардов рублей. Финансирование получат аграрии 43 регионов. Калужским производителям рапса выделят более 8 миллионов рублей субсидий.

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