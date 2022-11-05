В Калужской области ищут 41-летнего туляка

В Тульской области пропал 41-летний Алексей Еременко. Об этом в пятницу, 4 ноября, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 19 октября.

По информации волонтеров, он может находиться в Калужской области.

Опубликованы приметы:

Рост: 176 см.

Телосложение: xудощавое.

Цвет глаз: серые.

Волосы: темно-русые.

Был одет: предположительно черная куртка, бежевые камуфляжные штаны, черные кроссовки.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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