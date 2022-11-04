В Калужской области 49 мобилизованных не получили региональную выплату в 100 тысяч рублей

В Калужской области региональную выплату в 100 тысяч рублей пока не получили 49 мужчин, которых мобилизовали в армию. В пятницу, 4 ноября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По его словам, помощь оказана почти всем.

- Осталось выплатить 49 мобилизованным, по которым уточняются данные, - пояснил глава региона.

Ранее он давал поручение перечислить деньги до конца недели.

Также Шапша рассказал о новой федеральной единовременной выплате в 195 тысяч рублей. Ее также получат все, кого мобилизовали с 21 сентября.

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