Родственникам мобилизованных из Калужской области по телефону начали рассказывать про «ужасы войны»

Вечером в четверг, 3 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что зафиксировано большое количество звонков родственникам тех мобилизованных калужан, которые отправились в район боевых действий.

- Им рассказывали про «ужасы войны», все по методичке, - заявил глава региона. - Как правило, это короткие разговоры. С очень детальными и максимально, искусственно кровожадными подробностями – как в фильмах ужасов.

Шапша назвал этой работой информационных террористов и призвал не верить слухам.

- Все эти сигналы мы проверяем – и они не соответствуют действительности, - заверил губернатор Калужской области.

Ранее, напомним, он заявил о введении цензуры в комментариях в соцсетях.

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