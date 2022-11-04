Наш аудио-ТОП: день жестянщика в Калуге не обошёлся без жести: губернатор прозябал в пробке, рядом скользили и бились машины, упавшее из-за непогоды дерево раздробило малышке челюсть

Продолжаем наш традиционный аудиообзор новостей прошедшей недели и в пятницу, 4 ноября, публикуем эпизод №9 подкаста "PROнеделю". В одном аудиофайле мы собрали самые яркие, интересные, запоминающиеся, волнующие, смешные, страшные и другие не оставляющие равнодушными новости за последние 7 дней.

Сегодня в выпуске:

1. День жестянщика в Калуге не обошёлся без жести: губернатор прозябал в пробке, рядом скользили и бились машины. Зима к коммунальщикам снова пришла неожиданно;

2. На улице Волкова в Калуге ограничили скорость движения;

3. В Обнинске упавшее из-за непогоды дерево раздробило маленькой девочке на мелкие кусочки челюсть. Теперь опытные врачи ювелирно собирают её назад;

4. Двое мужчин ночью угнали машину и перекрасили ее в лесу;

5. Теплое письмо из Обнинска Снеговик разместил у себя в социальных сетях. Он едва не растаял от умиления.

Приятного прослушивания.

Подкаст PROнеделю теперь доступен на площадке "Яндекс Музыка". Для его продвижения нам нужно набрать 100 лайков. Если вам нравятся PROновости, пожалуйста, пройдите по ссылке https://music.yandex.ru/album/23814712 и нажмите сердечко.



Сайт kp40.ru благодарит Дмитрий Кейль, Keil Records | Звукозапись | Сведение | и Студия звукозаписи "Machine Band" за запись подкаста!

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