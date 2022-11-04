В двух районах Калужской области количество разводов превысило число браков

В октябре в Калужской области зарегистрировали 856 браков и 475 разводов. Об этом сообщили в региональном загсе.

Больше всего браков и разводов было в Калуге – 309 и 162.

В Куйбышевском и Ульяновском районах разводов зафиксировано больше, чем браков.

А в Юхновском районе за месяц не было ни свадеб, ни разводов.

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