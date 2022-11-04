В Калужской области целый район остался без детского стоматолога

В Калужской области Юхновский район остался без детского стоматолога. Такую жалобу местная жительница опубликовала на странице губернатора Владислава Шапши.

- Я мать шестерых детей, а нас в городе даже нет детского стоматолога, который возьмется лечить зубы ребенку до 14 лет! – жалуется женщина. - Я должна возить их в Калугу?! Это представляете, какие затраты и потеря времени! Я не могу себе позволить, чтобы каждый раз ездить! Как быть?! Ведь столько детей в Юхновском районе, а с вашей модернизацией многим не по карману и не удобно стало лечиться!

На публикацию многодетной матери отреагировали в министерстве здравоохранения Калужской области. Но пока хороших новостей для жителей Юхнова нет.

- Сейчас в поликлинике Юхнова, действительно, нет детского стоматолога, - говорится в объяснении Минздрава. - С детьми до 14 лет приходится обращаться в Областную детскую стоматологию. Проблема обеспечения кадрами остается одной из центральных в здравоохранении. Нами совместно с администрацией медучреждений проводятся мероприятия по привлечению новых кадров: размещение информации в интернете, заключение целевых договоров, и предусмотрены различные меры господдержки. Планируем, что в скором времени ситуация стабилизируется.

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