В Калуге средняя зарплата снизилась до 52 700 рублей

На днях Калугастат опубликовал новые данные о средней зарплате в крупных и средних организациях Калуги. Приводятся данные за август нынешнего года.

Средняя начисленная зарплата составила 52 700 рублей. Это на 12,2% меньше, чем в июле.

Реальные доходы с учетом инфляции за месяц снизились на 11,5%. По сравнению с августом 2021 года – на 10,5%.

В сфере образования средняя зарплата составила 25,3 тысячи рублей, в сельском хозяйстве - 37,8 тысячи, в здравоохранении – 48,8 тысячи, в торговле – 54,5 тысячи, на обрабатывающих производствах – 57 тысяч, в сфере информации и связи – 67,5 тысячи, в строительстве – 75,6 тысячи.

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