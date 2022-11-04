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Глава городского самоуправления поздравил калужан с Днем народного единства

Опубликовано: 04.11.2022 08:24 0 156
Глава городского самоуправления поздравил калужан с Днем народного единства

В пятницу, 4 ноября, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев опубликовал поздравления с Днём народного единства:

- Сегодня этот праздник воспринимается по-особенному. Наша страна столкнулась  с серьёзными вызовами и непростыми испытаниями. Но, как и 400 лет назад, люди разных национальностей и вероисповеданий встали на защиту нашей Родины. Сила России - в единстве народа, его патриотизме, любви к родной стране.

Наш народ не раз доказывал всему миру, что способен на истинные свершения, что, объединившись, мы можем добиться любой поставленной цели.

Уважаемые земляки! В этот день я от всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, стойкости и терпения, внимания и доброты друг к другу. Мира нашему общему дому! С праздником!

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Опубликовано: 04.11.2022 08:24 0 156
Тэги: городская дума
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