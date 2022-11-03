Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
Мобилизация История Калуги Статьи

Память освободителя Калуги Михаила Краснопивцева почтили 3 ноября

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.11.2022 15:19 0 241
Память освободителя Калуги Михаила Краснопивцева почтили 3 ноября

3 ноября исполнилось 126 лет со дня рождения Михаила Краснопивцева. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, руководители подразделений Городской Управы и члены совета ветеранов возложили цветы к памятнику советскому военачальнику.

Полковник Краснопивцев командовал 473-м стрелковым полком 154-й стрелковой дивизии, принимал участие в освобождении нашего города. Бойца полка одними из первых ворвались в Калугу в декабре 1941 года. Михаил Петрович Краснопивцев погиб выводя войска из окружения под Юхновом в феврале 1942 года. 

- Это поколение победителей, людей, которые знали что такое долг, знали, что Родину надо защитить любой ценой, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Сейчас в ходе специальной военной операции мы сражаемся за наше будущее, за свободу и независимость нашей страны. Сегодня все мы должны стать плечом к плечу, представители всех народов России должны объединиться перед лицом общей опасности. Калужане достойны своих героических предков – многие наши земляки добровольцами отправились в зону боевых действий, жители Калуги и области всеми силами помогают нашей армии. 

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 03.11.2022 15:19 0 241
Тэги: городская дума
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Что вы ждете от нового учебного года? 
Всего проголосовало: 243
Новости партнеров
Какие офисные диваны лучше покупать?
Преимущество аренды земли для бизнеса в индустриальном промышленном парке
Оперативная доставка подшипников от Сфера-2В

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru