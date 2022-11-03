Память освободителя Калуги Михаила Краснопивцева почтили 3 ноября

3 ноября исполнилось 126 лет со дня рождения Михаила Краснопивцева. Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, руководители подразделений Городской Управы и члены совета ветеранов возложили цветы к памятнику советскому военачальнику.

Полковник Краснопивцев командовал 473-м стрелковым полком 154-й стрелковой дивизии, принимал участие в освобождении нашего города. Бойца полка одними из первых ворвались в Калугу в декабре 1941 года. Михаил Петрович Краснопивцев погиб выводя войска из окружения под Юхновом в феврале 1942 года.

- Это поколение победителей, людей, которые знали что такое долг, знали, что Родину надо защитить любой ценой, – подчеркнул Юрий Моисеев. – Сейчас в ходе специальной военной операции мы сражаемся за наше будущее, за свободу и независимость нашей страны. Сегодня все мы должны стать плечом к плечу, представители всех народов России должны объединиться перед лицом общей опасности. Калужане достойны своих героических предков – многие наши земляки добровольцами отправились в зону боевых действий, жители Калуги и области всеми силами помогают нашей армии.

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