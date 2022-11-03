В Калужской области заготовят 300 килограммов желудей
Нынешней осенью в Калужской области планируется заготовить около 300 килограммов желудей. Об этом в четверг, 3 ноября, рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.
Желуди понадобятся для восстановления лесов.
Желуди направят в Брянскую область в ФГУ «Рослесзащита». Там их обследуют на всхожесть и определят класс качества.
- Все желуди до весны будут храниться в зимних траншеях, - пояснили в министерстве. - В следующем году их высадят в питомнике для получения саженцев, которые потом пополнят калужские леса.
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