В Калужской области заготовят 300 килограммов желудей

Нынешней осенью в Калужской области планируется заготовить около 300 килограммов желудей. Об этом в четверг, 3 ноября, рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Желуди понадобятся для восстановления лесов.

Желуди направят в Брянскую область в ФГУ «Рослесзащита». Там их обследуют на всхожесть и определят класс качества.

- Все желуди до весны будут храниться в зимних траншеях, - пояснили в министерстве. - В следующем году их высадят в питомнике для получения саженцев, которые потом пополнят калужские леса.

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