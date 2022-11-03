В Калужской области за неделю больше всего подорожали колбасы

В четверг, 3 ноября, Калугастат опубликовал данные о ценах в магазинах региона за период с 24 по 31 октября.

Больше всего подорожали: сосиски и сардельки – на 12,2%, вареная колбаса – на 9%, колбаса полукопченая и варено-копченая – на 7,1%, сычужные сыры – на 3%, бананы – на 2,5%.

За эти же семь дней печенье подешевело на 3,5%, огурцы – на 3,1%, свекла – на 2,5%, подсолнечное масло – на 2,2%.

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