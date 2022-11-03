В Калужской области 16 человек с коронавирусом попали в больницу за сутки

За последние сутки в Калужской области зафиксированы 29 новых случаев коронавируса, сообщили в четверг, 3 ноября, в федеральном оперативном штабе.

В больницу с ковидом попали еще 16 человек. Это самый высокий показатель с 8 октября. Выздоровели 11 пациентов.

Новых смертей не было. Показатель в 1453 умерших не менялся с апреля.

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