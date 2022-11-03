Вечером в среду, 2 ноября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что в Калуге найден живым пропавший 23-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что он пропал полтора месяца назад – с 18 сентября.

Наши подписчики в соцсетях рассказывали, что видели его в районе драмтеатра.

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