В Калуге найден живым пропавший 23-летний мужчина
Вечером в среду, 2 ноября, поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» сообщил, что в Калуге найден живым пропавший 23-летний мужчина.
Ранее сообщалось, что он пропал полтора месяца назад – с 18 сентября.
Наши подписчики в соцсетях рассказывали, что видели его в районе драмтеатра.
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