7 ноября в Калуге открыли памятник Марксу

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 7 ноября.

1886 – в деревне Королево (ныне Юхновского района) в крестьянской семье родился Павел Александрович Арский (Афанасьев) (1886 - 1967), писатель. В 1905 г. он написал первые стихи. В годы Великой Отечественной войны на его стихи звучали песни для Советской Армии. В последние годы жизни работал над мемуарами «В огне революции».

1896 – в калужском театре с большим успехом прошла опера Д.Верди «Травиата», поставленная труппой Кручинина. Солировали: Стефани-Варгина (Виолетта), Дунаев (Альфред), Лоренц (Жермон).

1897 – истек срок полномочий калужского губернатора Николая Дмитриевича Голицына (1893-1897). Высочайшим указом от 7 ноября 1897 г. Голицын был назначен тверским губернатором, где он и прослужил до 1903 г. В Калуге, по свидетельству Д.И.Малинина, «после ухода Арцимовича биение пульса общественных интересов снова ослабло, и мало-помалу вернулась прежняя летаргия. Калуга ненадолго пробудилась в 90-х гг. века, когда губернатором был кн. Голицын».

1921 - открыт памятник К.Марксу в Калуге. Памятник был создан в 1919 г. Его автором стал молодой скульптор Матвей Генрихович Манизер (1891 – 1966). Памятник просуществовал недолго, до 1926 г. из-за недолговечности материалов, из которых был изготовлен.

1922 – в 5-ю годовщину Октябрьской революции в доме Золотаревых-Кологривовых открылся губернский исторический музей, переведенный сюда из палат Коробовых, где он размещался с 1897 г. (Из публикаций В.Продувнова)

1927 – открытие швейной фабрики в Калуге. (По данным К.Афанасьева открытие было 5.11.1927 г.) В газете «Коммуна» 10 ноября вышла заметка об этом событии.

1931 – состоялось открытие монумента Ф. Энгельсу. Автор – скульптор Анатолий Николаевич Ребров. Калужане приняли активное участие в благоустройстве прилегающей территории и в 1934 г. перед памятником раскинулся сквер, названный именем Ф.Энгельса. В 1941 г. монумент был разрушен, в 1942 г. – восстановлен. По решению местных властей в 1950 г. памятник был снесен.

1951 – «Торжественное заседание в Калуге, посвященное 34-й годовщине Великого Октября

Торжественно-празднично выглядела вчера, в канун 34-й годовщины Великого Октября Калуга. На фронтонах и на стенах зданий – портреты основателей Советского государства В.И.Ленина и И.В.Сталина, руководителей партии и правительства, лозунги, флаги.

… Областной драматический театр. Зрительный зал залит яркими электрическими огнями. Над сценой – лозунг. В глубине сцены – барельеф В.И.Ленина и И.В.Сталина.

На торжественное заседание городского Совета пришли лучшие люди города – стахановцы фабрик и заводов, железнодорожного транспорта, работники искусств, интеллигенция…» (Из публикаций газеты «Знамя»)

1957 – неофициальный сайт калужского телецентра информирует, что в эфир вышла калужская ретрансляционная телевизионная станция, которая транслировала первые передачи из Москвы. Работала всего одна программа.

1967 - открыт Козельский районный Дворец культуры, ныне - Методический центр народного творчества.

1987 – на ул. Вилонова состоялось открытие памятника Никифору Ефремовичу Вилонову. В Калуге он начал свою революционную деятельность. Автор: А.Н.Бурганов. Большой вклад в создание памятника внесли коллективы скульптурно-художественной фабрики, объединения «Калужагропромстрой», завода телеграфной аппаратуры, техникума железнодорожного транспорта, службы коммунального хозяйства и другие. Памятник исчез в самом конце ХХ в. Позже снесли и постамент.

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