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6 ноября в Калуге открыли памятники Ленину и Дзержинскому

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 06.11.2022 07:50 0 723
6 ноября в Калуге открыли памятники Ленину и Дзержинскому

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 6 ноября.

1856 - в Киреевской слободке Орловской губернии скончался Петр Васильевич Киреевский (23(11).02.1808 – 6.11(25.10).1856), фольклорист, исследователь древнерусской культуры. Похоронен в некрополе Оптиной Пустыни. Детские годы провел в родовом имении Киреевских – селе Долбино Лихвинского уезда.

1942 - погибли Людиновские герои-подпольщики Алексей Шумавцов (Герой Советского Союза) и Александр Лясоцкий (награжденный посмертно орденом Ленина).

1962 – перед главным корпусом Калужского турбинного завода (ул. Московская, 241) был открыт памятник В.И.Ленину. Изготовили его на Мытищинском заводе художественного литья. Автор памятника – калужский скульптор Михаил Иванович Ласточкин.

1986 – во внутреннем дворе Управления КГБ Калужской области был открыт бронзовый памятник Ф.Э. Дзержинскому. Автор – М.Б.Смирнов (Москва)

1987 - на ул. им. Первых коммунаров был открыт одноименный памятный знак. Его соорудили на средства, заработанные учениками 28-й школы. Школьники под руководством учителя истории С.В.Чибисовой установили, что именно на этом месте в 20-е гг. была организована первая в Калуге сельскохозяйственная коммуна «Красный городок». Памятник был сделан из оргалита, поэтому уже через три года от него ничего не осталось.

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 06.11.2022 07:50 0 723
Тэги: история калуги
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