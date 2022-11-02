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Калужским юнармейцам вручили паспорта

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.11.2022 14:56 0 252
Калужским юнармейцам вручили паспорта

Накануне Дня народного единства Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и заместитель начальника отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге Юлия Богачева вручили паспорта граждан России членам военно-патриотического движения «Юнармия».

Торжественная церемония прошла в музее памяти локальных войн и конфликтов. В нём представлены уникальные экспонаты, рассказывающие об участниках и событиях Афганской войны, войн в Таджикистане и Чечне, других горячих точек, в которых участвовали калужане. Председатель Калужской городской организации «Инвалиды войны» Игорь Степанец провёл для ребят экскурсию по музею.

- Желаю вам стать настоящими патриотами и защитниками Отечества! Любите родную страну, ведь это наш общий дом с великой тысячелетней историй. Уверен, вы станете достойными продолжателями патриотических традиций, заложенных ветеранами Великой Отечественной войны, –  обратился к юнармейцам Юрий Моисеев. 

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 02.11.2022 14:56 0 252
Тэги: городская дума
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