Юрий Моисеев провел личный прием в Калуге

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев провёл приём граждан в общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева.

С председателем ТСЖ дома № 6 по бульвару Энтузиастов Ниной Мухиной Глава Калуги обсудил итоги конкурса «Лучший дом, лучший двор». Конкурс организован партией «Единая Россия», его цель – выявить лучшие практики управления многоквартирными домами. На региональном этапе лучших отбирала конкурсная комиссия, на федеральном этапе победителей определяли голосованием в интернете.

- С Ниной Алексеевной мы сошлись во мнении, что критерии конкурса нужно доработать: целесообразно будет отдельно оценивать дома и дворы в городах и сельских поселениях. Ведь у жильцов многоквартирного дома, в котором проживает несколько сотен человек, значительно больше возможностей для благоустройства прилегающей территории, чем у жителей сельского дома, в котором проживает несколько семей, – отметил Юрий Моисеев.

Глава Калуги вручил Нине Мухиной благодарственное письмо и поблагодарил за активную жизненную позицию.

С руководителем ООО «Энергосети» Алексеем Барановым Глава городского самоуправления обсудил вопросы патриотического воспитания молодёжи и оказания помощи мобилизованным калужанам.

По словам Алексея Баранова, многие представители малого и среднего бизнеса Калуги готовы объединиться для оказания помощи нашим военным. В ходе встречи обсуждались вопросы взаимодействия предпринимателей с партией «Единая Россия» и руководством города.

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