В Калуге полтора месяца ищут пропавшего 23-летнего мужчину
В Калуге с 18 сентября ищут 23-летнего Артёма Судакова. В среду, 2 ноября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
По информации волонтеров, молодой мужчина может находиться в другом регионе. Опубликованы фото и приметы:
- Рост – 182,
- Худощавый,
- Русые волосы,
- Светло-карие глаза.
Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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