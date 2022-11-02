В Калуге полтора месяца ищут пропавшего 23-летнего мужчину

В Калуге с 18 сентября ищут 23-летнего Артёма Судакова. В среду, 2 ноября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

По информации волонтеров, молодой мужчина может находиться в другом регионе. Опубликованы фото и приметы:

Рост – 182,

Худощавый,

Русые волосы,

Светло-карие глаза.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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