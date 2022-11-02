Губернатор Калужской области предупредил об удалении комментариев в соцсетях
В среду, 2 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша предупредил, что на его страницах в соцсетях будут удаляться комментарии, которые могут раскрыть оперативную ситуацию в зоне боевых действий.
- Также идет круглосуточный мониторинг переписки в соцсетях для поиска деталей оперативной ситуации. Комментарии на эти тему мы будем удалять, - заявил Шапша.
По словам губернатора, неосторожные комментарии могут навредить армии.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!