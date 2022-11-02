Губернатор Калужской области предупредил об удалении комментариев в соцсетях

В среду, 2 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша предупредил, что на его страницах в соцсетях будут удаляться комментарии, которые могут раскрыть оперативную ситуацию в зоне боевых действий.

- Также идет круглосуточный мониторинг переписки в соцсетях для поиска деталей оперативной ситуации. Комментарии на эти тему мы будем удалять, - заявил Шапша.

По словам губернатора, неосторожные комментарии могут навредить армии.

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