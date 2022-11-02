Из Калужской области выдворили еще 10 граждан Египта и Йемена после драки на стройке

Восемь египтян и двое йеменцев выдворены с территории России после массовой драки, участниками которой они были на стройке кампуса Бауманки в Калуге в мае нынешнего года. В среду, 2 ноября, об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Калужской области.

Строители оказались нарушителями миграционного законодательства и работали в Калуге без разрешения.

В течение пяти лет этим мужчинам запрещено въезжать в Россию.

Ранее за те же проступки из Калуги через Москву улетел на родину 21 гражданин Египта.

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