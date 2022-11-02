В Калуге отменили еще два рейса в Ереван

В среду, 2 ноября, в аэропорту Калуги сообщили об отмене еще двух рейсов в Ереван и обратно. Они должны были состояться 18 и 25 ноября.

На сайте авиакомпании «Азимут» покупка билетов на эти дни недоступна.

Ранее были отменены рейсы на 4 и 11 ноября. Изначально это объяснили техническими трудностями, а потом – оптимизацией расписания.

В ноябре самолеты из Калуги продолжат летать лишь в Санкт-Петербург, Сочи и Минеральные Воды.

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