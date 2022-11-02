В Калуге переименовали железнодорожную станцию
Глава правительства России Михаил Мишустин 31 октября подписал распоряжение о переименовании железнодорожной станции Калуга II в станцию Калуга – Сергиев Скит. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В распоряжении указано, что с предложением о переименовании обратились из РЖД.
Ранее о возможном переименовании сообщалось в апреле нынешнего года.
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