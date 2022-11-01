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В Калужской области за три месяца выявили 46 фальшивых купюр

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.11.2022 12:03 0 693
В Калужской области за три месяца выявили 46 фальшивых купюр

С июля по сентябрь в Калужской области выявлены 46 поддельных денежных купюр. Во вторник, 1 ноября, об этом сообщили в калужском отделении Банка России.

Большая часть фальшивок – рубли. Таких купюр было 44. Чаще всего преступники изготавливают купюры в 5000 рублей. Но найдена также одна поддельная монета в 10 рублей.

Кроме того, в банках обнаружили по одной фальшивой купюре в 100 долларов и 100 евро.

- Калужанам важно помнить, что есть места, где необходимо уделять особое внимание тому, какие деньги вам дают на сдачу, - рассказала эксперт отдела наличного денежного обращения и кассовых операций калужского отделения Банка России Елена Асеева. - Это рынки, небольшие магазинчики, продажа товаров с рук. Как правило, здесь нет специальных приборов для проверки наличности, люди спешат. Тщательно проверяйте каждую полученную банкноту перед тем, как отправить ее в кошелек. А если сомневаетесь в подлинности — просите заменить или пробуйте сами проверять признаки подлинности по подсказкам на виртуальной банкноте в мобильном приложении «Банкноты Банка России».

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 01.11.2022 12:03 0 693
Тэги: общество
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