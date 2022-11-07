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Что делать, если вас затопили

Опубликовано: 07.11.2022 13:00 0 559
Что делать, если вас затопили

Осенне-зимний период – время обильных осадков, когда недоделки капремонта дают о себе знать в виде протекающих крыш и залитых квартир.

Любой житель многоэтажки однажды может столкнуться с неприятными последствиями многоквартирного соседства – залитием квартиры. Калужское экспертное бюро знает, как добиться возмещения ущерба в этом случае.

Илья Кочанов, строительно-технический эксперт, оценщик, руководитель ООО «Калужское экспертное бюро», стаж работы 15 лет

Иван Анищенко, частнопрактикующий юрист, стаж работы 11 лет

— Какие причины приводят к залитию квартиры?
Илья:
— В первую очередь, от соседей сверху. Это прорыв трубы, гибкой подводки или канализации, протечка техники.  
Вторая причина – износ или некачественный ремонт общедомового имущества: крыш, стояков, системы отопления.
В-третьих, проведение капитального ремонта многоквартирного дома.  Когда кровля демонтирована, а временное укрытие сделано некачественно или вовсе отсутствует, при выпадении осадков квартиры верхних этажей в зоне риска.

— Что в первую очередь нужно делать, если обнаружили затопление?
    
Илья:  
— Обесточить квартиру через электрощиток, даже если вам кажется, что протечка минимальна. Это залог безопасности не только жильцов квартиры, но и всех соседей.
Установить место и причину затопления, подняться к соседям этажом выше. Бывает, что по вине одной квартиры затапливает сразу несколько этажей.
Если не получается связаться с соседями, незамедлительно обратитесь в аварийную службу, она работает круглосуточно. Ее телефон найдете в квитанции за коммунальные услуги.
Сделайте фото- и видеосъемку мест протечек, намокания внутренней отделки и имущества.
Вызовите представителя управляющей компании для составления акта о залитии, где должны быть указаны причины и место возникновения протечки, предполагаемый виновник. В акте должны подробно описать все повреждения, перечислить пострадавшее имущество. Некоторые повреждения проявляются спустя неделю, может потребоваться повторная фиксация.
Если протечка произошла по причине проведения капитального ремонта, вызовите представителя Фонда капитального ремонта и составьте аналогичный акт.
    
— Как добиться возмещения ущерба от затопления?
Иван:
— Первое, определить размер причиненного ущерба, не только материального, но и морального.
Мы рекомендуем сразу обращаться к независимому эксперту – оценщику. Привлечение третьей стороны усилит ваши позиции в споре с виновником, поскольку будет носить объективный характер. Эксперт проведет обследование и выявит возможные скрытые повреждения.
Второе, обратиться с досудебной претензией к виновнику о возмещении ущерба и сопутствующих расходов, включая услуги эксперта. Если виновник – ваш сосед, то устного обращения будет достаточно.
Третье, если договориться не удалось, готовим обращение в суд о взыскании материального и морального ущерба, сопутствующих расходов.

— Претензии и судебные разбирательства отнимают время и нервы, есть ли способ минимизировать затраты?
Илья:
— Для неподготовленного человека это сложный процесс. Понимая это, мы предлагаем нашим клиентам не только проведение независимой экспертизы, но и полное сопровождение на всех этапах, включая представление интересов в суде.
  
— Почему пострадавший собственник должен согласиться нести дополнительные расходы на комплексное сопровождение?   
Иван:
— Все расходы в полном объеме возмещаются виновником. При этом мы помогаем нашим клиентам сэкономить свое время и нервы, а наш опыт и отлаженные процессы позволяют получать максимально возможные суммы возмещения ущерба.

Калужское экспертное бюро,
г. Калуга, ул. Воронина, д.36, оф.25,
тел.: 8 (4842) 56-26-20, 8-910-600-77-71, www.ocenkakaluga.ru, e-mail: [email protected]

частнопрактикующий юрист Иван Анищенко,
г. Калуга, ул. Труда, 4, корп. 1, 3 этаж, офис 122,
тел.: 8 (953) 310-66-85, kaluga-advokat.ru

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Опубликовано: 07.11.2022 13:00 0 559
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