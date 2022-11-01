В Калуге самыми популярными детскими именами в октябре стали Александр и Мария

За октябрь в Калуге родились 319 детей – 160 мальчиков и 159 девочек. Об этом во вторник сообщили в городском загсе.

Первый ребенок по счету появился в 127 семьях, второй - в 97, третий - в 67.

У трех калужанок родились двойни, у одной - тройня.

Самыми популярными именами для мальчиков стали имена Александр, Дмитрий, Кирилл, Иван и Максим.

Девочкам чаще всего давали имена Мария, Ева, Полина, София и Виктория.

Чаще всего мамами и папами становились в возрасте от 30 до 34 лет.

Всего с начала года в Калуге родились 3358 детей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.