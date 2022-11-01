Жителя Калужской области оштрафовали на 30 000 рублей за оскорбления армии и Путина
В понедельник, 31 октября, в Людиново районный суд рассмотрел административное дело местного 36-летнего жителя, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Мужчину признали виновным в дискредитации вооруженных сил и оскорблении президента России Владимира Путина.
К такому выводу суд пришел после анализа видеороликов, которые мужчина разместил у себя в соцсетях.
Виновника наказали минимальным из возможных штрафов – 30 000 рублей.
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