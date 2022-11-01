Жителя Калужской области оштрафовали на 30 000 рублей за оскорбления армии и Путина

В понедельник, 31 октября, в Людиново районный суд рассмотрел административное дело местного 36-летнего жителя, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Мужчину признали виновным в дискредитации вооруженных сил и оскорблении президента России Владимира Путина.

К такому выводу суд пришел после анализа видеороликов, которые мужчина разместил у себя в соцсетях.

Виновника наказали минимальным из возможных штрафов – 30 000 рублей.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.