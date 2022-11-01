Владислав Шапша потребовал выплатить мобилизованным 100 тысяч рублей до конца недели

Выплата 100 тысяч рублей мобилизованным должна быть выполнена полностью на этой неделе. Об этом утром во вторник, 1 ноября, сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

- В минувшую пятницу президент объявил о завершении частичной мобилизации. Наш регион все задачи выполнил, - напомнил глава региона. - В течение этой недели все мобилизованные из Калужской области должны получить региональную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Также с 1 октября семьи мобилизованных освобождены от оплаты за детский сад. Бесплатным стало и школьное питание для детей из таких семей.

- Обязательно организуем для детей мобилизованных, добровольцев, всех наших защитников бесплатный летний отдых, - рассказал Шапша. - И сейчас на новогодних праздниках для ребят надо организовать елки.

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