1 ноября в Калуге открылась культурно-просветительная школа

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 1 ноября.

1793 – из протокола заседания приказа общественного призрения: «… приказали согласно оному его сиятельства (Долгорукова П.П.) предложению при главном народном училище публичной библиотеке быть». «Охотники до чтения книг» могли читать их в библиотеке бесплатно («безденежно»), а на дом книги выдавались за небольшую плату. Тогда же, при упомянутом училище, была открыта и книжная лавка при типографии, доходы с лавки и поступали на содержание библиотеки, которой могли пользоваться посетители.

1796 – «Ноября 1. Снег выпал и стали на санях ездить». (Из записок купца Губкина)

1868 – пост калужского губернатора, который он занимал четыре года, покидает Спасский Владимир Никифорович (1824 – 7.04.1877) – тайный советник, камергер. При Спасском продолжалось благоустройство губернского центра. Мостились улицы, строились новые частные каменные дома.

1-2 ноября 1910 г. – рапорты перемышльского и козельского уездных исправников губернатору о пребывании Л.Н. Толстого в Шамордине и Оптиной Пустыне в дни ухода из семьи и смертельной болезни. (Из публикаций Ю. Сухоцкого)

1933 – умер художник-любитель Григорий Волнянский, автор серии карандашных рисунков «Старая Калуга». Эти работы имеют не только художественную, но и историческую ценность, повествуя нам о Калуге 20-х гг. прошлого века.

1947 – состоялось открытие Калужской областной культурно-просветительной школы. Она была создана в соответствии с распоряжением Совета Министров РСФСР от 11.08.1947 г. № 1890-р на основании решения исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 22.09.1947 г. №52-1110. Это учебное заведение должно было осуществлять подготовку кадров работников культуры Калужской области. В связи с ростом востребованности специалистов, введением различных специальностей в образовательный процесс, в название учебного заведения вносились изменения:

1947–1969 гг. — Калужская областная культурно-просветительная школа;

1970–1989 гг. — Калужское областное культурно-просветительное училище;

1989–1991 гг. — Калужское областное училище культуры;

1992–2004 гг. — Калужский областной колледж культуры;

2004–2012 гг. – Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Калужское областное училище культуры и искусств».

2012–2016 гг. – Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Калужской области «Калужский областной колледж культуры и искусств».

С 2016 г. - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Калужской области "Калужский областной колледж культуры и искусств"

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